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سياسة|باكستان

أمريكا تحذر باكستان من تداعيات الإفراج عن المتهم في هجوم مومباي 2008

حافظ سعيد ، المتهم بأنه العقل المدبر لهجوم مومباي عام 2008، يخطب الجمعة عقب إطلاق سراحه
حافظ سعيد ، المتهم بأنه العقل المدبر لهجوم مومباي عام 2008، يخطب الجمعة عقب إطلاق سراحه
25/11/2017

حذر البيت الأبيض يوم السبت مما قد يحدث من تداعيات على العلاقات الأمريكية الباكستانية إذا لم تتحرك إسلام آباد لاحتجاز إسلامي أفرج عنه مؤخرا وتوجيه اتهامات إليه.

كانت محكمة باكستانية أمرت يوم الأربعاء بالإفراج عن حافظ سعيد المتهم بتدبير هجوم مومباي في الهند عام 2008 والذي فرضت عليه الإقامة الجبرية في يناير كانون الثاني بعد سنوات من العيش بحرية في باكستان وهو أحد نقاط التوتر بين البلدين.

وأثار الإفراج عنه غضب الهند أيضا.

وطالب البيت الأبيض باكستان يوم السبت بإلقاء القبض على حافظ سعيد ومحاكمته بشأن دوره في هجوم مومباي الذي أودى بحياة 166 شخصا بينهم أمريكيون.

وقال البيت الأبيض في بيان "إذا لم تتخذ باكستان إجراء لاحتجاز سعيد بالقانون وتوجيه التهم إليه في الجرائم التي أرتكبها فإن تقاعسها سيكون له تداعيات على العلاقات الثنائية وعلى سمعة باكستان العالمية".

ونفى سعيد مرارا ضلوعه في هجوم مومباي الذي شنه 10 مسلحين واستهدف فندقين ومركزا يهوديا ومحطة قطارات بأكبر مدن الهند واستمر عدة أيام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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