أردوغان وأمير قطر يبحثان قضايا المنطقة باتصال هاتفي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

تناول الاتصال تطورات الوضع في سوريا وعددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفقا لمصادر في الرئاسة التركية.

ونقل مراسل الجزيرة عن هذه المصادر أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات المتعلقة بسوريا في ظل قمة سوتشي التي عقدها رؤساء روسيا وتركيا وإيران (الأربعاء) الماضي لبحث التسوية السياسية في سوريا.

ودعت قمة سوتشي ممثلي النظام السوري والمعارضة إلى المشاركة في مؤتمر للحوار السوري من المتوقع انعقاده في المدينة الروسية نفسها قريبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر قبل قمة سوتشي، أطلعه فيه على تحضيرات القمة، كما بحث معه آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.