وصول طائرات للأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى مطار صنعاء

نقلت وكالة الأناضول عن مصادر ملاحية في مطار صنعاء الدولي أن أربع طائرات تابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر هبطت في المطار.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "طائرتين تابعتين للأمم المتحدة وصلتا المطار تحملان موظفين في المنظمة الدولية، كانوا عالقين في كل من جيبوتي والعاصمة الأردنية عمّان".

وأضاف أن الطائرة الثالثة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ووصلت محملة بأدوية ومساعدات إنسانية أخرى.

وتابع المصدر أن "الطائرة الرابعة تتبع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتحمل موظفين تابعين لها".

ونقلت وكالة رويترز عن عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، أن رحلة جوية تقل عمال إغاثة هبطت في العاصمة اليمنية صنعاء لأول مرة منذ فرض الحصار من جانب التحالف.

ويعتبر هذا هو أول وصول لطائرات للأمم المتحدة إلى مطار صنعاء الدولي، منذ إعلان التحالف الذي تقوده السعودية إغلاقا مؤقتا للمنافذ اليمنية، قبل 20 يوما.

وأعلن التحالف أنه سيعيد فتح مطار صنعاء ومينائي "الحديدة" و"الصليف" أمام الرحلات والمساعدات الإنسانية.

وفي 6 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، أعلن التحالف إغلاق كافة المنافذ اليمنية على خلفية إطلاق صاروخ صوب العاصمة السعودية الرياض قبل أن يستثني، بعد مرور أسبوع، الموانئ والمطارات الخاضعة للحكومة الشرعية جنوب وشرقي البلاد.

واعتبرت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن الحظر الذي يفرضه التحالف بأنه "يرقى إلى عقاب جماعي للملايين" بعد أن أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات قياسية.