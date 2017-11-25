البث الحي
سياسة

وصول طائرات للأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى مطار صنعاء

مطار صنعاء
مطار صنعاء
25/11/2017

نقلت وكالة الأناضول عن مصادر ملاحية في مطار صنعاء الدولي أن أربع طائرات تابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر هبطت في المطار.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "طائرتين تابعتين للأمم المتحدة وصلتا المطار تحملان موظفين في المنظمة الدولية، كانوا عالقين في كل من جيبوتي والعاصمة الأردنية عمّان".

وأضاف أن الطائرة الثالثة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ووصلت محملة بأدوية ومساعدات إنسانية أخرى.

وتابع المصدر أن "الطائرة الرابعة تتبع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتحمل موظفين تابعين لها".

ونقلت وكالة رويترز عن عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، أن رحلة جوية تقل عمال إغاثة هبطت في العاصمة اليمنية صنعاء لأول مرة منذ فرض الحصار من جانب التحالف.

ويعتبر هذا هو أول وصول لطائرات للأمم المتحدة إلى مطار صنعاء الدولي، منذ إعلان التحالف الذي تقوده السعودية إغلاقا مؤقتا للمنافذ اليمنية، قبل 20 يوما.

وأعلن التحالف أنه سيعيد فتح مطار صنعاء ومينائي "الحديدة" و"الصليف" أمام الرحلات والمساعدات الإنسانية.

وفي 6 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، أعلن التحالف إغلاق كافة المنافذ اليمنية على خلفية إطلاق صاروخ صوب العاصمة السعودية الرياض قبل أن يستثني، بعد مرور أسبوع، الموانئ والمطارات الخاضعة للحكومة الشرعية جنوب وشرقي البلاد.

واعتبرت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن الحظر الذي يفرضه التحالف بأنه "يرقى إلى عقاب جماعي للملايين" بعد أن أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات قياسية.

المصدر : الأناضول + رويترز
المزيد من سياسة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)