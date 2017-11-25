صحف: اليابان تنفق نحو 18 مليار دولار لدعم التعليم خلال عامين

قالت صحيفة أساهي اليابانية إن الحكومة اليابانية ستخصص نحو تريليون ين )نحو 17.93 مليار دولار( لدعم تكاليف التعليم خلال العامين القادمين.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستخصص 800 مليار ين لبرنامج جديد سيوفر رعاية نهارية مجانية للأطفال من سن الثالثة حتى الخامسة ورعاية مجانية لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض حتى سن الثانية ابتداء من أبريل/نيسان 2019.

وقالت الصحيفة، التي لم تذكر مصادرها، إن الحكومة ستنفق 800 مليار ين أخرى لتوفير تعليم جامعي مجاني ومزيد من المنح للأسر ذات الدخل المنخفض ابتداء من السنة المالية 2020.

وأضافت أن الحزمة ستخصص أيضا نحو 100 مليار ين لزيادة رواتب العاملين في دور المسنين ومراكز الرعاية النهارية. وقالت إنه من المتوقع الموافقة رسميا على الحزمة في الثامن من ديسمبر كانون الأول.