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سياسة|اليابان

صحف: اليابان تنفق نحو 18 مليار دولار لدعم التعليم خلال عامين

اليابان تنفق نحو 18 مليار دولار لدعم التعليم خلال عامين
اليابان تنفق نحو 18 مليار دولار لدعم التعليم خلال عامين
25/11/2017

قالت صحيفة أساهي اليابانية إن الحكومة اليابانية ستخصص نحو تريليون ين )نحو 17.93 مليار دولار( لدعم تكاليف التعليم خلال العامين القادمين.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستخصص 800 مليار ين لبرنامج جديد سيوفر رعاية نهارية مجانية للأطفال من سن الثالثة حتى الخامسة ورعاية مجانية لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض حتى سن الثانية ابتداء من أبريل/نيسان 2019.

وقالت الصحيفة، التي لم تذكر مصادرها، إن الحكومة ستنفق 800 مليار ين أخرى لتوفير تعليم جامعي مجاني ومزيد من المنح للأسر ذات الدخل المنخفض ابتداء من السنة المالية 2020.

وأضافت أن الحزمة ستخصص أيضا نحو 100 مليار ين لزيادة رواتب العاملين في دور المسنين ومراكز الرعاية النهارية. وقالت إنه من المتوقع الموافقة رسميا على الحزمة في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

المصدر : رويترز
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