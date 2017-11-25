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سياسة

شاهد: حماس تدين الهجوم على مسجد الروضة في سيناء

25/11/2017

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الهجوم الذي استهدف مسجدا في شمال سيناء وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.

وقال حازم قاسم، وهو متحدث باسم الحركة في قطاع غزة: "حماس تدين بأشد عبارات الإدانة والشجب هذه الجريمة الشنعاء المنكرة التي وقعت في سيناء في مصر حيث يقتل المدنيون الآمنون في بيت من بيوت الله في انتهاك واضح لكل القيم الإنسانية والسماوية".

وأضاف قاسم أن حركة حماس "تعلن تضامنها مع الأشقاء في مصر إزاء هذا المصاب الجلل".

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت الجمعة إغلاق معبر رفح بدءا من اليوم السبت في أعقاب الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل 305 أشخاص وإصابة أكثر من 120 آخرين.

وكان من المتوقع أن يفتح معبر رفح الحدودي مؤقتا السبت، لكن تم إبلاغ المسافرين أنه ليس بمقدورهم العبور.

وقالت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إن 30 ألف شخص كانوا ينتظرون فرصة السفر.

وتم فتح معبر رفح أمام الأشخاص المغادرين من غزة 17 يوما فقط هذا العام.

المصدر : أسوشيتد برس
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