شاهد: الجيش المصري يشن غارات لملاحقة مرتكبي هجوم سيناء

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إن القوات الجوية شنت عدة غارات لملاحقة مرتكبي الهجوم على مسجد الروضة في مدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وقال المتحدث على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إنه "بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة وبالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء قامت القوات الجوية على مدار الساعات الماضية بالقضاء على عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق لتنفيذ أعمالها الإجرامية والتي تضم كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والاحتياجات الإدارية الخاصة بهم".

ونشر المتحدث لقطات فيديو للطائرات وهي تقلع ولقطات لعمليات قصف لمبان.

وقال المتحدث إن الملاحقة تمت بناء على معلومات استخبارية مؤكدة وبالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء".

وأضاف في بيان أن القوات الجوية قامت على مدار الساعات الماضية "بالقضاء على عدد من البؤر التى تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق لتنفيذ أعمالها الإجرامية والتى تضم كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والاحتياجات الإدارية الخاصة بهم ".

وتابع المتحدث أن قوات إنفاذ القانون "تفرض طوقاً أمنياً مكثفاً لتمشيط المنطقة.. بحثاً عن باقي العناصر الإرهابية للقضاء عليهم".

وكان المتحدث أعلن الجمعة "تدمير عدد من العربات التي تم استخدامها في الهجوم وقتل من بداخلها. فضلا عن استهداف عدد من البؤر التي تحتوي على أسلحة وذخائر".

وأعلنت النيابة العامة المصرية ارتفاع أعداد ضحايا الهجوم إلى 305 قتيلا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن النيابة العامة أن الضحايا من بينهم 27 طفلا، بينما بلغ عدد المصابين في الهجوم 128 شخصا.