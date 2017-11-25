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سياسة|فرنسا

شاهد: إطفاء أنوار برج إيفل تضامنا مع ضحايا هجوم على مسجد في مصر

25/11/2017

أُطفئت أنوار "برج إيفل" في باريس (الجمعة) في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش تضامنا مع ضحايا ومصابي هجوم مسلح على مسجد الروضة بالعريش في مصر.

وأسفر الحادث الذي وقع (الجمعة) عن مقتل حوالي 305 أشخاص.

وقالت النيابة العامة المصرية (السبت) إن عدد ضحايا الهجوم الذي وقع في محافظة شمال سيناء (الجمعة) ارتفع إلى 305 قتلى و128 مصابا.

وقالت وسائل إعلام رسمية وشهود إن مسلحين فجروا عبوة ناسفة (الجمعة) وأطلقوا النار على المصلين المتدافعين إلى خارج المسجد في أكبر هجوم دموي من نوعه في تاريخ مصر الحديث. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

لكن منذ 2013 تحارب قوات الأمن المصرية جماعة موالية لـ "تنظيم الدولة الإسلامية" في شمال سيناء.

وخلال تلك السنوات قتل المسلحون مئات من رجال الجيش والشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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