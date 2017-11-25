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سياسة|ليبيا

ساحل العاج تدعو لمحاكمة "تجار العبيد" في ليبيا أمام محكمة دولية

مهاجرون أفارقة بمركز احتجاز في ليبيا
مهاجرون أفارقة بمركز احتجاز في ليبيا
25/11/2017

دعا رئيس ساحل العاج الحسن واتارا المحكمة الجنائية الدولية اليوم (السبت) إلى محاكمة المجرمين الذين يبيعون مهاجرين أفارقة في سوق ليبي للعبيد.

تأتي تصريحاته بعد حملة تنديد على مستوى العالم بشأن مقاطع نشرتها شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية تعرض على ما يبدو رجالا تتم المزايدة عليهم في ليبيا كعمال مزارع بعد تهريبهم عبر الصحراء.

وكان التقرير محرجا لليبيا وأوربا أيضا التي تعتمد بشكل متزايد على قوات الأمن الليبية وفصائل حليفة لمنع هروب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوربا.

وقال رئيس ساحل العاج في مقابلة مع شبكة (فرانس24) "أنا مصدوم وأعتقد أن هذا غير مقبول ومثير للاشمئزاز".

وأضاف قائلا "في رأيي من يرتكب مثل هذه الجرائم ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن تتعقبه، التنديد ليس كافيا".

واستدعت بعض دول غرب أفريقيا سفرائها في ليبيا بشأن هذه التقارير. وقالت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة يوم الخميس إنها ستحقق في التقارير.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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