زعيم كتالونيا المعزول يطالب الاتحاد الأوربي باحترام نتيجة الانتخابات

طالب الزعيم المعزول لإقليم كتالونيا كارلس بودغمون إسبانيا والاتحاد الأوربي باحترام نتيجة الانتخابات التي ستجرى في الإقليم في ديسمبر/كانون الأول.

وقال بودغمون إن مدريد ستضطر إلى إنهاء حكمها المباشر في حالة فوز الانفصاليين.

وأضاف من بلجيكا التي فر إليها هذا الشهر أن الانتخابات المقبلة هي الأكثر أهمية في تاريخ كتالونيا.

وخلال خطاب ألقاه للكشف عن قائمة مرشحيه في الانتخابات تساءل بودغمون "هل ستقبلون نتائج 21 من ديسمبر/كانون الأول إذا فاز المعسكر المؤيد للاستقلال؟".

وأثناء الخطاب كان مؤيدوه يهتفون "بودغمون رئيسنا".

وقال بودغمون المطلوب في إسبانيا بتهم تشمل التمرد والعصيان "هل تلتزمون بإنهاء (الحكم المباشر) إذا كانت تلك هي النتيجة؟"

وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، بعد أن حل برلمان كتالونيا وأقال حكومته ردا على إعلان الاستقلال في 27 من أكتوبر/ تشرين الأول، إن انتخابات جديدة ستجرى في كتالونيا ودعا بودغمون للمشاركة فيها.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الأحزاب المؤيدة لاستقلال كتالونيا ستفوز في الانتخابات التي تجرى الشهر المقبل، على الرغم من أنها لن تحقق الأغلبية المطلوبة في المقاعد البرلمانية لإحياء حملة الانفصال عن إسبانيا.

وقال بودغمون من مدينة أوستكامب قرب بروغ، وهي منطقة فلمنكية في بلجيكا لها طموحاتها الانفصالية أيضا، "في 21 من ديسمبر/كانون الأول علينا أن نقول لمدريد وللاتحاد الأوربي إن الديمقراطية في كتالونيا يجب ألا تقوض. لن يحدث هذا ثانية في كتالونيا".

ويشعر قادة الاتحاد الأوربي بالقلق الشديد من مساعي كتالونيا للانفصال لأنها أثارت النزعات الانفصالية في مناطق أخرى.

ودعا جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأووبية من مدريد هذا الشهر أوربا إلى رفض ما وصفه بسم الانفصال.

ومنحت محكمة بلجيكية بودغمون إفراجا مشروطا لكن منعته من مغادرة البلاد من دون موافقة قاض.