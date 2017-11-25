تقرير: جامعة القاهرة تحيل مدرسا مساعدا للتحقيق بسبب تدويناتها عن هجوم سيناء

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المصرية إن رئيس جامعة القاهرة أحال مدرسا مساعدا بكلية العلوم للتحقيق مع وقفها عن العمل بسبب ما قال إنه تدوينات مناهضة للدولة.

وذكر الموقع الإلكتروني أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، " أحال اليوم، السبت "د.بسمة مصطفى" المدرس المساعد بكلية العلوم بالجامعة، إلى التحقيق مع وقفها عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لنشرها أخبارًا كاذبة وتضليل الرأي العام، بتهجمها على شهداء مذبحة بئر العبد، واتهام الدولة بالقيام بالمذبحة."

ونشرت "بوابة الأهرام"، أن الجامعة ذكرت في بيانها أن د.بسمة مصطفى "خالفت القيم والتقاليد والأعراف الجامعية (مادة 96 جامعات) وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي (مادة 58 خدمة مدنية) بأن خالفت واجب المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها وظهرت بمظهر لا يليق بالوظيفة (149 / 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية) وباشرت نشاطًا من شأنه تكدير الأمن العام، وأثرت على السلام الاجتماعي، وأتت ما من شأنه أن يفقدها حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل وظيفتها والاستمرار فيها".

وتابعت أن " رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار بإحالة بسمة مصطفى المدرس المساعد بكلية العلوم إلى التحقيق بمعرفة المستشار القانونى.. وقف المذكورة بالمادة السابقة عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر."

ولم يتسن للجزيرة مباشر الوصول إلى د.بسمة مصطفى للتأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليها.