الحريري: لن نقبل مواقف حزب الله التي تؤثر على أشقائنا العرب

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (السبت) إنه لن يقبل بمواقف جماعة حزب الله اللبنانية "التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن واستقرار دولهم".

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي للحريري.

كان الحريري أعلن استقالته من رئاسة الوزراء في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني في بيان على التلفزيون من الرياض.

وبعد عودته للبنان قبل أيام جمد الحريري استقالته بناء على طلب الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال الحريري (السبت) إن قراره بالانتظار بدلا من الاستقالة رسميا يهدف إلى إفساح المجال أمام النقاش والنظر في المطالب التي ستجعل لبنان محايدا وتسمح بتطبيق سياسة "النأي بالنفس".

وتعني سياسة النأي بالنفس في لبنان أن تظل سياساته بعيدة عن الصراعات الإقليمية.

وأثار الدور الذي لعبته جماعة حزب الله المدعومة من إيران انزعاج السعودية الحليف القديم للحريري.

ودعا زعيم الدروز في لبنان وليد جنبلاط السعودية (السبت) إلى الدخول في حوار مع إيران قائلا إن خطط تحديث المملكة قد لا تنجح بينما تخوض الرياض حربا في اليمن.