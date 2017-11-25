إصابة دبلوماسية أمريكية في البرازيل بطلق ناري في القدم

أصيبت دبلوماسية أمريكية في البرازيل بطلق ناري في القدم خلال محاولة سطو مسلح على طريق سريع قرب ريو دي جانيرو.

وهو ما يلقي الضوء على تزايد العنف في ولاية ريو التي تشهد أزمة اقتصادية تستنزف مواردها.

وقالت الشرطة في بيان (الجمعة) إن نائبة القنصل نقلت من موقع الحادث إلى مستشفى في عاصمة الولاية للخضوع لعملية جراحية.

ولم يرد ممثلون إعلاميون عن السفارة الأمريكية في البرازيل عن أسئلة بشأن الحادث الذي قالت صحيفة (أو جلوبو) إنه وقع مساء (الخميس).

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "مسؤولة في القنصلية أصيبت بإصابات لا تهدد حياتها في حادث شمل إطلاق نار"، مشيرا إلى أن الحادث يخضع للتحقيق.