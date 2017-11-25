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سياسة

أردوغان: منفذو الهجوم الإرهابي في سيناء ليسوا مسلمين بل قتَلة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
25/11/2017

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد "الروضة" بمحافظة شمال سيناء المصرية، مؤكدا أن منفذي الهجوم "ليسوا مسلمين بل قتلة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان (السبت) خلال حفل تخريج دفعة من ضباط الصف في جامعة الدفاع الوطنية بولاية باليكسير غربي تركيا.

وأضاف أردوغان مستنكراً "كيف نسمي هؤلاء مسلمين! إنهم قتلة، ولا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده "تقف إلى جانب الشعب المصري الشقيق وتشاطره الألم".

وأضاف "هذا الهجوم الغادر الذي استهدف أشقاءنا المصلين في يوم الجمعة المبارك، أظهر مجددًا الوجه اللاإنساني البعيد عن الإسلام".

قالت النيابة العامة المصرية (السبت) في بيان إن عدد ضحايا هجوم المسجد ارتفع إلى 305 قتلى و128 مصابا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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