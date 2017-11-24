ولي العهد السعودي يصف المرشد الإيراني بـ"هتلر الجديد"

وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأنه "هتلر الشرق الأوسط الجديد" وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

وتأتي تصريحات بن سلمان لتصعّد بقوة حربا كلامية محتدمة بين البلدين.

وأشار الأمير محمد، الذي يتولى كذلك منصب وزير الدفاع، إلى أن الأمر يتطلب مواجهة نزعة التوسع الإيرانية في عهد خامنئي، على حد قوله.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "لكننا تعلمنا من أوروبا أن المسكنات لا تجدي. لا نريد لهتلر الجديد في إيران أن يكرر في الشرق الأوسط ما حدث بأوربا".

من جهته قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري إن بلاده تتبع سياسة ضبط النفس مع السعودية ولا تريد مواجهتها، مشيرا إلى أن طهران تضع في حسبانها اللاعبين الأساسيين وهما أمريكا وإسرائيل وليس أتباعهما في المنطقة.

ودعا جعفري -كما نقل عنه التلفزيون الإيراني- السعودية إلى عدم الاصطفاف مع الجبهة المعادية للثورة الإيرانية لأنها ستتأثر سلبا من جراء ذلك، على حد قوله.