وزير إسرائيلي يعتزم الاستقالة بسبب "حُرمة" السبت

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، عزمه الاستقالة من منصبه بعد إصرار الحكومة على تنفيذ أعمال بنى تحتية لسكك الحديد أيام السبت التي تصادف عطلة رسمية مُقدسة في إسرائيل.

ونقلت الإذاعة العبرية عن ليتسمان، الذي يترأس أيضا حزب "يهدوت هاتوراة" اليميني الديني، نيته تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد القادم.

ويعارض ليتسمان وحزبه المتدين تنفيذ أي أعمال في أيام السبت.

ولكن ليتسمان أشار إلى أن استقالته لا تعني انسحاب حزبه "يهودوت هتوراه" من الائتلاف الحكومي.

وأضاف أن "الائتلاف الحكومي الحالي حقق إنجازات كثيرة" إلا أنه لا يمكنه "تبوأ منصب وزاري في حكومة تمس بحرمة السبت".