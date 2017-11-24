عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مسجد بشمال سيناء

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن 85 شخصا على الأقل قتلوا، بينما أصيب 80 آخرون في تفجير استهدف مسجدا بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إن مسلحين قاموا بتفجير عبوة ناسفة في المسجد الذي يقع بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء.

وقالت المصادر إن التفجير أعقبه إحراق سيارات مواطنين كانت متوقفة أمام المسجد وقطع طريق العريش الدولي، في حين أشارت وسائل إعلام مصرية إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في مستشفى بئر العبد وإسعاف شمال سيناء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الأمنية لبحث تداعيات الهجوم والوضع الأمني في سيناء، سيحضره وزيرا الدفاع والداخلية ومديرا المخابرات العامة والحربية.

وأضافت الوكالة أن رئاسة الجمهورية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد عقب الهجوم.