البث الحي
سياسة

عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مسجد بشمال سيناء

مئات القتلى والجرحى سقطوا في الهجوم على "مسجد الروضة" بشمال سيناء
مئات القتلى والجرحى سقطوا في الهجوم على "مسجد الروضة" بشمال سيناء
24/11/2017

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن 85 شخصا على الأقل قتلوا، بينما أصيب 80 آخرون في تفجير استهدف مسجدا بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إن مسلحين قاموا بتفجير عبوة ناسفة في المسجد الذي يقع بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء.

وقالت المصادر إن التفجير أعقبه إحراق سيارات مواطنين كانت متوقفة أمام المسجد وقطع طريق العريش الدولي، في حين أشارت وسائل إعلام مصرية إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في مستشفى بئر العبد وإسعاف شمال سيناء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الأمنية لبحث تداعيات الهجوم والوضع الأمني في سيناء، سيحضره وزيرا الدفاع والداخلية ومديرا المخابرات العامة والحربية.

وأضافت الوكالة أن رئاسة الجمهورية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد عقب الهجوم.

المصدر : الجزيرة + وكالات
المزيد من سياسة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)