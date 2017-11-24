شاهد: منانغاغوا يؤدي اليمين رئيسا لزيمبابوي

أدى إمرسون منانغاغوا اليمين الدستورية رئيسا لزيمبابوي (الجمعة) أمام هتافات آلاف الحاضرين في الاستاد الوطني في هراري، ليسدل الستار على حكم روبرت موغابي الذي استمر 37 عاما.

وتعهد منانغاغوا وهو يؤدي اليمين بالالتزام بدستور القوة الاستعمارية البريطانية السابقة، وحماية حقوق جميع المواطنين في زيمبابوي الذين يبلغ عددهم 16 مليونا.

وقال في خطاب إن الانتخابات ستجرى العام المقبل كما هو مقرر وأقر بحدوث "أخطاء" في فترة حكم الرئيس السابق روبرت موغابي.

ويبلغ منانغاغوا من العمر 75 عاما ويحمل لقب "التمساح".

وأشاد منانغاغوا "بصوت الشعب" خلال الانتقال الدرامي الذي أدى لصعوده إلى السلطة.

لكن البعض يتساءل عما إذا كان الرجل الذي خدم موغابي بإخلاص على مدى عقود قادرا على إحداث تغيير كبير في المؤسسة الحاكمة المتهمة بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان واتباع سياسات اقتصادية كارثية.

وتتركز التساؤلات بشكل خاص على دوره فيما يعرف بمجزرة "جوكوراهوندي" التي وقعت في "ماتابيليلاند" عام 1983 وقتل فيها نحو 20 ألف شخص في حملة استهدفت معارضين لموغابي شنتها الفرقة الخامسة التي تلقت تدريبها في كوريا الشمالية.

وكان منانغاغوا حينها مسؤولا عن الأمن الداخلي لكنه نفى أية مشاركة في المجزرة.

وذكرت مصادر قريبة من المفاوضات (الخميس) أن موغابي حصل على حصانة من المحاكمة وضمانات بالحفاظ على سلامته في بلده ضمن اتفاق أدى إلى استقالته.

ودعا منانغاغوا المواطنين أمس إلى النأي بأنفسهم عن الأعمال الانتقامية وتبنى نبرة تصالحية كتلك التي كان يتبناها موغابي قبل نحو 40 عاما.

وبدا أن الدول المجاورة لزيمبابوي تقدم لمنانغاغوا دعمها حيث هنأه رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، وقالت مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي التي تضم في عضويتها عددا من الحكومات إنها مستعدة للعمل الوثيق مع حكومته.