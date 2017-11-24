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سياسة|روسيا

شاهد: روسيا تختبر صاروخا جديدا لحماية موسكو

24/11/2017

اختبرت روسيا (الجمعة) صاروخا جديدا قصير المدى ضمن منظومة الدفاع الصاروخي عن العاصمة موسكو.

وجرت عملية إطلاق الصاروخ من موقع ساري شاغان في كازاخستان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عملية إطلاق الصاروخ تمت بنجاح، وإن الصاروخ أصاب هدفه في الوقت المحدد.

وقالت الوزارة إن الصاروخ قصير المدى سيكون ضمن منظومة الدفاع الصاروخي الجديدة التي تستهدف حماية العاصمة موسكو من أي هجمات محتملة من الجو والفضاء.

وأوضحت الوزارة أن هذا الصاروخ سيحل محل المنظومة الدفاعية الحالية إيه-135 المعروفة باسم "أمور"، والتي تم تطويرها في سبعينيات القرن الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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