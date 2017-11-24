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سياسة

شاهد| السيسي: سنرد على هجوم سيناء بـ "قوة غاشمة"

24/11/2017

توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرد على مرتكبي حادث مسجد سيناء "بقوة غاشمة".

وأضاف السيسي في كلمة متلفزة له بشأن الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة شمال سيناء، إن القوات المسلحة والشرطة ستثأر قريبا.

ووصف السيسي الهجوم بأنه "خسيس وجبان" قائلا إن "مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم أجمع".

وقال السيسي إن ما يحدث في سيناء "انعكاس للجهد الذي نبذله لمواجهة الإرهاب"، مضيفا " الحادث يهدف إلى تدمير وحدتنا وصلابتنا، وسوف يزيدنا صلابة وقوة من أجل مكافحة الإرهاب".

وفي أخر حصيلة قتل 235 شخصا وأصيب 109 آخرين في هجوم شنه مسلحون على مصلين اليوم (الجمعة) بالمسجد الواقع في محافظة شمال سيناء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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