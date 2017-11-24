انتقادات حقوقية لاتفاق إعادة لاجئي الروهينغيا إلى ميانمار

نددت منظمات حقوقية دولية باتفاق وقعت عليه ميانمار وبنغلاديش الخميس، يقضي بالبدء في إعادة اللاجئين الروهينغيا إلى بلادهم في غضون شهرين.

وانتقدت المنظمات الاتفاق على إعادة الروهينغيا إلى ديارهم دون ضمانات لعدم تعرضهم للاضطهاد مجددا أو وجود مراقبين دوليين، مشيرين إلى دمار المئات من قرى الروهينغيا في ولاية أراكان (راخين) شمال ميانمار.

ويهدف الاتفاق، الذي لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل، إلى إعادة 620 ألف لاجئ من أقلية الروهينغيا المسلمة بعد أن فروا خلال الشهور الاخيرة إلى بنغلاديش، هربا من حملة أمنية قمعية يقوم بها الجيش في ميانمار، إلى بلادهم مرة أخرى.

وتم توقيع الاتفاق (الخميس) بعد اجتماع بين زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي ووزير خارجية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي في نايبيداو عاصمة ميانمار.

وقال شيرمان محمد، من منظمة العفو الدولية، إن عودة الروهينغيا في ظل الأوضاع الحالية هي مسألة "غير مطروحة للتفكير".

ووصف محمد عملية التمييز المنهجي ضد أقلية الروهينغيا في ميانمار بأنها ترقى إلى حد التفرقة العنصرية.

وقال فيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ومقرها نيويورك إن "فكرة أن بورما ميانمار سوف ترحب الآن بعودة الروهينغيا إلى قراهم المحترقة بالأذرع المفتوحة، هي فكرة تدعو للضحك".

وأضاف في بيان أن "المجتمع الدولي لابد أن يوضح أنه لا يمكن إعادة اللاجئين بدون وجود مراقبين دوليين لضمان الأمن".

ووثقت منظمات حقوقية دولية قيام الجيش في ميانمار ومتطرفين بوذيين بشن حملة أمنية تضمنت أعمال اغتصاب وقتل وحرق ضد أقلية الروهينغيا في ولاية أراكان منذ أواخر أغسطس/آب.

واتهمت الأمم المتحدة والولايات المتحدة جيش ميانمار بارتكاب أعمال تطهير عرقي.