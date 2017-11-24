البث الحي
سياسة|إيران

الخارجية الإيرانية: تصريحات ولي العهد السعودي "مثيرة للضحك"

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
24/11/2017

قالت الخارجية الإيرانية إن التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول إيران "غير ناضجة ومثيرة للضحك"، واصفة الأخير بأنه "مغامر أحرج حلفاء بلاده التاريخيين في لبنان".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران قالت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فقد مصداقيته عالميا بسبب سلوكه "غير الناضج" وذلك بعدما وصف الأمير الزعيم الإيراني الأعلى بأنه "هتلر الجديد بالشرق الأوسط".

ونقل التلفزيون عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله "لا أحد في العالم ولا على الساحة الدولية يمنحه مصداقية بسبب تصريحاته وسلوكه الأحمق وغير الناضج".

وأضاف "والآن وبعدما قرر أن يمضي في نفس طريق دكتاتوريين إقليميين مشهورين، فينبغي له أن يتأمل مصيرهم أيضا".

وفي تصعيد لحرب كلامية بين إيران والسعودية وصف الأمير محمد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنه "هتلر الجديد" بالمنطقة وذلك في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت أمس الخميس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)