الخارجية الإيرانية: تصريحات ولي العهد السعودي "مثيرة للضحك"

قالت الخارجية الإيرانية إن التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول إيران "غير ناضجة ومثيرة للضحك"، واصفة الأخير بأنه "مغامر أحرج حلفاء بلاده التاريخيين في لبنان".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران قالت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فقد مصداقيته عالميا بسبب سلوكه "غير الناضج" وذلك بعدما وصف الأمير الزعيم الإيراني الأعلى بأنه "هتلر الجديد بالشرق الأوسط".

ونقل التلفزيون عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله "لا أحد في العالم ولا على الساحة الدولية يمنحه مصداقية بسبب تصريحاته وسلوكه الأحمق وغير الناضج".

وأضاف "والآن وبعدما قرر أن يمضي في نفس طريق دكتاتوريين إقليميين مشهورين، فينبغي له أن يتأمل مصيرهم أيضا".

وفي تصعيد لحرب كلامية بين إيران والسعودية وصف الأمير محمد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنه "هتلر الجديد" بالمنطقة وذلك في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت أمس الخميس.