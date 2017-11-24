البث الحي
سياسة|فرنسا

الحبس 6 أشهر لشرطي فرنسي صفع أحد المهاجرين

24/11/2017

أفادت النيابة العامة في منطقة بولونيي سور مير الفرنسية (الخميس) أن حكما بالسجن لستة أشهر مع النفاذ صدر بحق شرطي فرنسي صفع عام 2016 مهاجرا في مركز تجمع للمهاجرين قرب كاليه.

وقالت النيابة العامة إن الشرطي التابع لحرس الحدود كان مكلفا بنقل مهاجر إلى قاعة محكمة في مركز اعتقال إداري.

وقبل الوصول إلى القاعة، حيث كان القاضي موجودا، قام الشرطي بصفع المهاجر أمام أنظار المحكمة التي شهدت ضده وكشفت الواقعة.

من جهته قال أنطوان دوغين، محامي الشرطي: "كانت حركة مؤسفة قام بها على سبيل الحماية ولم يكن يريد صفعه"، مضيفا أن المهاجر "كان يتحرك وينهض ويجلس بشكل متواصل ما أخاف الشرطي".

وبالحكم على الشرطي بالسجن لستة أشهر مع النفاذ، تكون المحكمة قد لبت طلب النيابة العامة التي اعتبرت أن الصفعة حصلت مع العلم أن المهاجر كان مقيدا.

كما تضمن الحكم على الشرطي منعه من حيازة سلاح طيلة خمسة أشهر، ومنعه من العمل في الإدارات العامة لمدة عامين.

وتبين أن حكما بالسجن سبق وأن صدر بحق الشرطي لقيامه بضرب زوجته.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)