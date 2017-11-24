البث الحي
سياسة|السعودية

ابن سلمان: أخشى أن أموت قبل أن أحقق ما أريد

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
24/11/2017

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه متعجل في الإجراءات "الإصلاحية" التي يقوم بها في المملكة لأنه يخشى أن يموت قبل أن يحقق ما يريد.

وفي رده على سؤال من الصحيفة عن سبب تسارع الإجراءات التي يتخذها في المملكة قال بن سلمان: "لأنني أخشى أنني يوم أموت سأكون قد مت من دون إنجاز ما أفكر فيه".

وأضاف الأمير محمد في الحوار الذي نشرته الصحيفة الجمعة: "الحياة قصيرة للغاية، ويمكن أن تحدث الكثير من الأمور، وأنا في الحقيقة حريص على أن أرى هذا بعينيّ، ولهذا أنا في عجلة من أمري".

وقالت الصحيفة معلقة إن كل المسؤولين رفيعي المستوى في السعودية يعملون ساعات طويلة الآن لأنهم "يعلمون أن محمد بن سلمان يمكن أن يتصل بهم على الهاتف في أي ساعة ليرى أن ما طلبه يجري تنفيذه".

وسعى ولي العهد السعودي خلال الشهور القليلة الماضية إلى تعزيز نفوذه في المملكة عبر شن حملة اعتقالات شملت رجال دين ودعاة بارزين، تبعها بحملة تطهير شملت توقيف عشرات الأمراء ورجال الأعمال النافذين على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

المصدر : الجزيرة مباشر + نيويورك تايمز
المزيد من سياسة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)