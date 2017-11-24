ابن سلمان: أخشى أن أموت قبل أن أحقق ما أريد

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه متعجل في الإجراءات "الإصلاحية" التي يقوم بها في المملكة لأنه يخشى أن يموت قبل أن يحقق ما يريد.

وفي رده على سؤال من الصحيفة عن سبب تسارع الإجراءات التي يتخذها في المملكة قال بن سلمان: "لأنني أخشى أنني يوم أموت سأكون قد مت من دون إنجاز ما أفكر فيه".

وأضاف الأمير محمد في الحوار الذي نشرته الصحيفة الجمعة: "الحياة قصيرة للغاية، ويمكن أن تحدث الكثير من الأمور، وأنا في الحقيقة حريص على أن أرى هذا بعينيّ، ولهذا أنا في عجلة من أمري".

وقالت الصحيفة معلقة إن كل المسؤولين رفيعي المستوى في السعودية يعملون ساعات طويلة الآن لأنهم "يعلمون أن محمد بن سلمان يمكن أن يتصل بهم على الهاتف في أي ساعة ليرى أن ما طلبه يجري تنفيذه".

وسعى ولي العهد السعودي خلال الشهور القليلة الماضية إلى تعزيز نفوذه في المملكة عبر شن حملة اعتقالات شملت رجال دين ودعاة بارزين، تبعها بحملة تطهير شملت توقيف عشرات الأمراء ورجال الأعمال النافذين على خلفية تهم تتعلق بالفساد.