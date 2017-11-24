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سياسة|فرنسا

إطلاق سراح سائق سيارة حاول دهس مصلّين أمام مسجد في فرنسا

مسجد "كريتاي" في فرنسا شهد محاولة دهس مصلين أمامه في 2017
مسجد "كريتاي" في فرنسا شهد محاولة دهس مصلين أمامه في 2017
24/11/2017

أطلقت محكمة فرنسية سراح شخص حاول دهس حشود من المصلّين أمام مسجد بمدينة كريتاي الواقعة في ضواحي جنوب شرق العاصمة باريس، في يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت محكمة مدينة كريتاي في حيثيات قرار الإفراج (الخميس) عدم وجود شبهة إرهابية في الحادث، وأن المتهم (43 عامًا) لم ينفذه بدافع ديني.

ورفضت المحكمة اتهام الادّعاء العام لمنفذ الهجوم بأنه "حاول قتل شخص أو مجموعة أشخاص لأسباب دينية"، كما ردت طلبًا لإدارة جامع كريتاي حول إجراء التحقيقات في الحادث باعتباره محاولة قتل بهدف إرهابي.

وفي النهاية قررت المحكمة إطلاق سراح المتهم مقابل تنفيذ عدة شروط من بينها مطالبته بالاستمرار في العلاج من مرض الشيزوفرينيا (الفصام)، وعدم الاقتراب لمسافة كيلو متر من المسجد المذكور، والذهاب لمركز الشرطة بشكل منتظم للتوقيع.

وكان المتهم يخضع للعلاج من الشيزوفرينيا بين عامي 2006 و 2007، وقد تم إيداعه المستشفى بعد الهجوم حتى خرج منه الأسبوع الماضي.

وكان الادّعاء العام في المدينة قد أعلن من قبل أنه فتح تحقيقًا بحق المتهم لمحاولته تعريض حياة الآخرين للخطر، والإضرار بممتلكاتهم.

وكانت صحيفة لا بارسيان قد ذكرت أن المتهم مهاجر أرمني يعيش في فرنسا منذ 12 عامًا.

وقد وقع الهجوم المذكور في 29 يونيو/حزيران الماضي، لكنه لم يسفر عن وقوع قتلى أو جرحى لاصطدام الشاحنة التي قادها المتهم في حواجز أمام المسجد.

المصدر : الأناضول
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