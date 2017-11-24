إدانة إمام مسجد في سويسرا دعا إلى قتل الرافضين لصلاة الجماعة

أعلنت وكالة الأنباء السويسرية "اي تي اس"، أن حكما بالسجن 18 شهرا صدر (الخميس) على إمام "مسجد النور" في "وينترتور" قرب زيوريخ.

وصدر الحكم مع وقف التنفيذ والمنع من دخول البلاد مدة 10 سنوات بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم".

واتُّهم الإمام الإثيوبي البالغ من العمر 25 عاما بالدعوة في 21 أكتوبر/تشرين أول 2016 "إلى قتل المسلمين الذين يرفضون صلاة الجماعة في المسجد"، وفقا للنائب العام في المنطقة آنذاك.

ووافقت محكمة منطقة وينترتور إلى حد بعيد على طلب مكتب النائب العام الذي طالب بهذه العقوبة بالسجن، لكن مع فترة حظر دخول سويسرا لمدة 15 عاما.

وفي الجلسة، نفى المدعى عليه أن يكون إماما في المسجد ورفض، عن طريق ترجمة شفهية، أن يفصح عن مضمون خطبته.

لكن الادعاء يحتفظ بتسجيل لكلام المتهم، فضلا عن نسخة خطية من الخطاب الذي حفظه في حاسوبه الشخصي.

ومنذ تلك الحادثة، تم إغلاق مسجد النور وحل الجمعية التي تحمل نفس الاسم.