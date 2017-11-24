إدانات دولية وعربية لهجوم سيناء

أدانت عدد من الدول والمنظمات العربية والإسلامية الهجوم الذي استهدف مسجدًا في قرية الروضة في محافظة شمال سيناء المصرية، اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل 235 شخصًا وإصابة 109 آخرين.

واستنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة الاعتداء "المروع والجبان" وكتب في تغريدة على تويتر أن "العالم لا يمكن أن يتسامح مع الإرهاب. يجب أن نهزمهم عسكريا ونعمل على تكذيب الأيديولوجيا المتطرفة التي تشكل أساس وجودهم".

وعبّر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في برقية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، لضحايا "الهجوم الإرهابي الآثم".

وأعرب أمير الكويت عن تضامن بلاده مع مصر وشعبها، وتأييد جميع الإجراءات التي تتخذها القاهرة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

من جانبها أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف المسجد

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الجمعة إن دولة قطر تجدد موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، وشدد البيان على رفض قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

من جانبها، أدانت الخارجية التونسية" الاعتداء الإرهابي الغادر".

وجدّدت "موقفها الدّاعي إلى تضافر جُهود المجموعة الدّوليّة لأجل تكثيف التعاون والتعجيل بإرساء الآليات الفاعلة والناجعة، للتصدّي لهذه الآفة المقيتة (الإرهاب)، وآثارها الخطيرة على الأمن والاستقرار والتّنمية، في كافة دول العالم".

وأعربت تونس في بيانها عن "حُزنها العميق لهذه الخسائر البشريّة الفادحة، وتعاطفها مع أسر الضّحايا، وتضامنها المُطلق مع الحكومة المصرية، وثقتها في قُدرة الشّعب المصريّ الأبيّ على الانتصار على آفة الإرهاب، وحفظ أمنه واستقراره، الذي يُعتبر ركيزة أساسية في أمن المنطقة واستقرارها".

كما صدرت عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي "إدانة شديدة للهجوم"، وذلك في بيان للأمين العام، يوسف بن أحمد العثيمين.

واستنكرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الهجوم، وأفادت، في بيان "أن استهداف المصلين بهذا العمل الإجرامي يعد فسادًا في الأرض، واعتداءّ على نفوس معصومة ظلمًا وبغيًا".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أن محيط أحد المساجد بحي الروضة، شمالي سيناء، تعرض لهجوم أسفر عن مقتل العشرات.<

وعقب الهجوم، أعلنت الرئاسة المصرية، وفق التلفزيون الرسمي، الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد.