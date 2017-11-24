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أمير قطر يعزي السيسي بضحايا هجوم سيناء

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
24/11/2017

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا الهجوم الذي استهدف، اليوم الجمعة، مسجدًا بمحافظة شمال سيناء في مصر.

وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فقد أكد أمير قطر في البرقية إدانة الدوحة واستنكارها الشديدين لـ"هذه الجريمة الوحشية التي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

 ودعا أمير قطر "الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته"، متمنيًا "الشفاء العاجل للمصابين".

يُشار أن مصر تعد إحدى الدول الأربعة (إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين) التي قطعت علاقاتها مع قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى أن الدوحة "تدعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.

وبلغت حصيلة ضحايا الهجوم على مسجد بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، عقب أداء صلاة الجمعة، 235 قتيلا، و109 جريحا وفق التلفزيون الرسمي المصري.

ويعد الهجوم المسلح هو الأضخم والأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث.

المصدر : الأناضول + وكالة الأنباء القطرية
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