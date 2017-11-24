أسرة مرسي تقول إنه لا يكاد يرى بإحدى عينيه

جددت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الحديث عن "تدهور" صحته بمحبسه بسجن طره، جنوبي القاهرة، وخصوصا في عينه اليسرى، حيث لا يكاد يرى بها.

وحمل أحمد، النجل الأكبر لمرسي، والمتحدث باسم أسرته، في بيان على صفحته على فيسبوك، السلطات المصرية "المسؤولية الكاملة" عن حياة والده، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، متهما السلطات بإهمال علاج والده.

وقال أحمد مرسي: "هناك إصرار لعدم تقديم الرعاية الطبية لوالدي رغم تدهور حالته الصحية بعد حبسه أربع أعوام ونصف العام".

وفي بيان مماثل، قال عبد الله، النجل الأصغر لمرسي، إن والده تحدث (الخميس) خلال محاكمته عن "تدهور" حالته الصحية فيما يخص مرض السكر وعينه اليسرى، وإنه يحتاج نقله إلى مستشفى خاص لإجراء عملية لتركيب دعامة بعينه اليسرى "التي يكاد لا يري بها".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول الظروف الصحية لمرسي، غير أنها تؤكد باستمرار إنها تقدم كافة الرعاية لاسيما الصحية لكل السجناء دون تمييز.

وخلال نظره دعوى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" (الخميس) قرر القاضي، محمد شيرين فهمي، تكليف لجنة طبية بتوقيع الكشف الطبي على مرسي، بمعاونة طبيب شرعي، وإعداد تقرير وافٍ وتقديمه بالجلسة المقبلة في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأكد فهمي خلال الجلسة، التي يحاكم فيها مرسي و25 آخرين بتهم بينها اقتحام السجون إبان ثورة يناير/كانون ثان 2011، أن المحكمة ليست مقصرة وسبق أن قررت خلال هذا الشهر الكشف الطبي على مرسي.

ورد مرسي، خلال الجلسة بالقول: "لا أدعي سوء حالتي الصحية وحالتي خطيرة (دون تفاصيل)، ولن أتنازل عن حقي في إجراء كشف طبي بمستشفى خاص أو حكومي بعيدا مستشفى السجن"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، للأناضول، إن هيئة الدفاع تدرس التقدم ببلاغ للنائب العام المصري نبيل صادق، لاتخاذ سلطاته، بشأن اتخاذ الرعاية الكافية لموكله خاصة "وهو يتحدث عن هبوط في معدلات السكر بالجسم بشكل يهدد حياته، وسبق تعرضه لحالة إغماء بمحبسه جراء ذلك".

وأوضح عبد المقصود أن رئيس المحكمة قرر الكشف الطبي عليه وستحدد النيابة موعد لذلك الكشف في وقت لاحق لم يعرف بعد، وسيتخذ القرار في ضوء ذلك.

وتحدثت أسرة مرسي أكثر من مرة سابقا عن "تدهور" حالته الصحية، مطالبة بتوقيع الكشف الطبي عليه.

وبينما تنفي هيئة دفاع مرسي صحة الاتهامات بالقضية ومنها إثارة الفوضى في عام 2011، وتعتبرها "سياسية"، تنفي السلطات المصرية تسييس القضاء، وتؤكد على استقلاله.

وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على "قوائم الإرهابين"، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ "أحداث قصر الاتحادية"، كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا.