وزير خارجية قطر: يتعين مكافحة الأسباب الجوهرية للتطرف

دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الانتباه للأسباب الجوهرية للتطرف مثل الاستبداد والعدوان وغياب العدالة.

جاءت تصريحات الوزير القطري خلال كلمة في افتتاح مؤتمر ويستمنستر لمكافحة الإرهاب في العاصمة البريطانية لندن، والذي انعقد الخميس بحضور مسؤولين بريطانيين في مقدمتهم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه رغم وقوع قطر في منطقة مضطربة فإنها تعد واحدة من أكثر الدول أمنا في المنطقة.

وقال وزير الخارجية القطري إن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى تضافر الجهود بين الدول، وأن ترتبط بنهج شامل.

وقال إنه منذ 2004 قامت قطر بخطوات لاستئصال تمويل الإرهاب المالي من خلال تطوير التشريعات وتحسين الرقابة المالية.

وأشار إلى أن قطر قامت بمقاضاة وتطبيق العدالة على أشخاص ومنظمات في حدودها متهمين بتمويل الإرهاب، مشددا على أهمية تطبيق سلطة القانون لأن أحد أهم أسباب الإرهاب هو غياب العدالة.

وتابع أنه يجب أن لا نسمح للحكومات أن لا تحترم سيادة القانون أو استخدام الإرهاب ذريعة لملاحقة خصومها السياسيين، مشيرا إلى أن هذا يحدث كثيرا في المنطقة.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى أن قطر تؤمن أن التعليم أداة مهمة لبناء السلام ودرء النزاعات ومكافحة الإرهاب، موضحا أن بلاده ملتزمة بتعليم 7 ملايين طفل تسربوا من المدارس وتمكين نصف مليون شخص اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل تحسين حياة هؤلاء، ومنحهم الأمل، وتخليصهم من اليأس والإحباط.