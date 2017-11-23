ماكرون يؤكد تمسك المجموعة الدولية بوحدة لبنان وسيادته واستقراره

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس تمسّك المجموعة الدولية بوحدة لبنان وسيادته واستقراره.

وقال ماكرون في برقية بعث بها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة

عيد استقلال لبنان إن "التمسك الجامع للمجموعة الدولية بوحدة لبنان وسيادته واستقراره، إضافة الى أهمية استمرار حسن سير المؤسسات فيه"، مشددا على أن "استقرار لبنان يشكل أولوية فرنسية، وهو هدف سام لعمل فرنسا في الشرقين الأدنى والأوسط".

وأعرب ماكرون عن تمسكه "بضرورة وضع المقررات التي اتخذت أثناء زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لفرنسا، موضع التنفيذ، لنساهم بذلك في دعم المؤسسات اللبنانية، لا سيما منها تلك التي تعمل في المجال الأمني".

وكان ماكرون بذل جهودا دبلوماسية لإنهاء الأزمة الناجمة عن استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري المفاجئة من السعودية.

وبعد أيام من التكهنات، توجه الحريري بناء على دعوة من ماكرون من الرياض إلى فرنسا. وأعلن من هناك أنه سيعود إلى بيروت لحضور احتفال عيد الاستقلال الذي وافق الأربعاء.

وكان الحريري قد وصل الثلاثاء إلى بيروت بعد 18 يوما على تقديمه استقالته في السعودية في الرابع من نوفمبر/تشرين ثاني الحالي.

غير أنه أعلن يوم الأربعاء تريثه في تقديم استقالته من الحكومة إفساحا في المجال لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها، بناء على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.