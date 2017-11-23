للمرة الأولى.. أمريكا تصف ممارسات ميانمار بحق الروهينغيا بأنها "تطهير عرقي"

وصف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش ميانمار ضد مسلمي الروهينغيا بأنها "تطهير عرقي".

وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها وزير الخارجية الأمريكي مصطلح "التطهير العرقي" في وصف ممارسات جيش ميانمار بحق السكان الروهينغيا في ولاية أراكان (راخين)، ما يعكس تغيرا وضحا في الموقف الأمريكي.

وقال تيلرسون إن الولايات المتحدة ستبحث فرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين عن هذه الأعمال.

وفي إشارة إلى "الفظائع المروعة" التي حدثت قال تيلرسون في بيان: "بعد تحليل دقيق وشامل للحقائق المتوفرة اتضح أن الوضع في ولاية راخين الشمالية يشكل تطهيرا عرقيا ضد الروهينغيا".

ورغم وصف مسؤول كبير بالأمم المتحدة للأعمال العسكرية بأنها نموذج حقيقي "للتطهير العرقي" غادر تيلرسون ميانمار بعد زيارة الأسبوع الماضي دون استخدام هذا المصطلح.

وقال تيلرسون: "هذه الانتهاكات التي يرتكبها البعض في بورما (ميانمار) في الجيش وقوات الأمن والحراس المحليين تسببت في معاناة بالغة وأجبرت مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال على ترك منازلهم في بورما وطلب اللجوء في بنغلاديش".

وأضاف: "الولايات المتحدة تدعم إجراء تحقيق مستقل فيما حدث بولاية راخين وستتخذ لاحقا فعل ما عبر القانون الأمريكي ربما يشمل عقوبات موجهة".

وأضاف: "المسؤولون عن هذه الفظائع يجب أن يحاسبوا".

واقترح مشرعون أمريكيون في أول شهر نوفمبر/تشرين الثاني فرض عقوبات موجهة وقيود على السفر ضد مسؤولين عسكريين في ميانمار التي كانت تسمى في السابق بورما.

واتهم مراقبون لحقوق الإنسان جيش ميانمار بارتكاب أعمال وحشية بما في ذلك الاغتصاب الجماعي ضد المشردين من الروهينغيا أثناء ما أطلق عليها عمليات تطهير عقب هجمات مسلحة على 30 نقطة للشرطة وقاعدة للجيش.

وتعرضت حكومة ميانمار التي تشكلت قبل عامين بقيادة أونغ سان سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل لانتقادات دولية بسبب تعاملها مع الأزمة رغم عدم سيطرتها على جنرالات الجيش الذين اضطرت لتشارك السلطة معهم خلال الفترة الانتقالية للبلاد نحو الحكم المدني بعد عقود من الحكم العسكري.