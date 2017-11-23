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سياسة|إيران

قائد الحرس الثوري الإيراني: نزع سلاح حزب الله غير قابل للتفاوض

محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني
محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني
23/11/2017

قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري إن الحرس الثوري سيلعب دورا نشطا في تحقيق "وقف إطلاق نار" دائم في سوريا وأضاف أن نزع سلاح حزب الله اللبناني أمر غير قابل للتفاوض.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن جعفري قوله: "يجب تسليح حزب الله لقتال عدو الأمة اللبنانية وهو إسرائيل. بطبيعة الحال يجب أن يمتلكوا أفضل الأسلحة لحماية أمن لبنان. هذه مسألة غير قابلة للتفاوض".

وتصاعدت التوترات بين السعودية وإيران في الأسابيع الأخيرة وساعد الصراع بينهما في تأجيج الاضطرابات في سوريا والعراق واليمن والبحرين.

وتتهم السعودية حزب الله بمساعدة الحوثيين في اليمن ولعب دور في هجوم بصاروخ باليستي على المملكة في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما تنفي إيران وحزب الله صحة هذه الاتهامات.

وكرر جعفري الحديث عن موقف طهران فيما يتعلق بتطوير صواريخ باليستية قائلا إن أهداف البرنامج الصاروخي الإيراني دفاعية وإنه ليس محل تفاوض.

ولا يندرج برنامج طهران الصاروخي تحت الاتفاق النووي المبرم مع قوى غربية في 2015 والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع بعض العقوبات عنها.

وقال جعفري: "لن تتفاوض إيران على برنامجها الدفاعي… لن تجرى محادثات بشأنه".

وأضاف "تصريحات (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون بشأن نشاطنا الصاروخي ترجع إلى أنه شاب يفتقر للخبرة".

وقال ماكرون في وقت سابق من الشهر إن على طهران أن تكون أقل عدوانية تجاه المنطقة ويجب أن توضح الاستراتيجية المتعلقة ببرنامجها للصواريخ الباليستية.

المصدر : رويترز
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