شاهد: نقص الوقود يهدد بوقف عمل محطات معالجة المياه باليمن

من بين الأخبار الأكثر سوءًا بشأن الصحة العامة في اليمن، هي أن محطات معالجة المياه والصرف الصحي على وشك التوقف عن العمل بسبب نقص الوقود.

وتعد محطات معالجة المياه والصرف الصحي أساسية للشعب اليمني. لكن مع ضعف الخدمات الصحية للكثيرين وعدم وجودها أساسا بالنسبة للبعض، أصبحت المخاطرة بشرب المياه الملوثة نوعا من المضاربة القاتلة لحياة المواطنين اليمنيين.

وها هي إحدى محطات المعالجة في العاصمة صنعاء، تعمل بقدرات محدودة بسبب نقص الوقود، حسبما ذكر محمد يحيي الوجيه، مدير المحطة.

ومن التبعات الأخرى لنقص الوقود، ارتفاع أسعار خزانات المياه في محطات تعبئة المياه الجوفية.

من جانبها، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيانًا، قالت فيه إن واردات الوقود والسلع الأساسية الأخرى توقفت خلال الأيام العشرة الماضية، ما يعني أن ثلاث مدن يمنية لم تتمكن من توفير مياه نظيفة.

وقال ألكسندر فيت، رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن، إن شبكات المياه والصرف الصحي في الحديدة وصعدة وتعز توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، فإن ما يقرب من مليون شخص محرومون حاليا من المياه النظيفة والصرف الصحي في البيئات الحضرية المزدحمة في بلد يشهد أسوأ تفش للكوليرا في العصر الحديث.