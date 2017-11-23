رويترز: التحالف العربي سيعيد فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء

قالت وكالة رويترز إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن سيسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة وسيعيد فتح مطار العاصمة صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة.

ونقلت رويترز عن مصدرين بالتحالف أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون طلب من السعودية تخفيف حصارها لليمن وذلك قبل أيام من إعلان التحالف أنه سيسمح بدخول المساعدات عبر ميناء الحديدة وسيعيد فتح مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة.

ولم يتضح ما إذا كانت ضغوط واشنطن هي السبب المباشر وراء القرار السعودي، لكن الطلب الذي وجهه تيلرسون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان واحدا من عدة محاولات هذا الشهر لإقناع الرياض بتخفيف حدة سياستها الخارجية.

وفي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، أغلق التحالف الموانئ الجوية والبرية والبحرية لليمن، بحجة وقف تدفق الأسلحة إلى مليشيا الحوثي من إيران.

وجاء هذا الإجراء بعد أن اعترضت السعودية صاروخا أطلق نحو عاصمتها الرياض. وتنفي إيران أنها ترسل أسلحة إلى الحوثيين.

وفي أعقاب الإغلاق، حذر مارك لوكوك منسق عمليات الإغاثة بالأمم المتحدة من أن الحصار قد يثير "أكبر مجاعة يشهدها العالم في عقود كثيرة مع ملايين من الضحايا" ما لم يسمح التحالف بدخول المساعدات الإنسانية.

وقال التحالف في بيان، الأربعاء، إنه بدءا من الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، سيعاد فتح ميناء الحديدة لاستقبال المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة الإنسانية وإن مطار صنعاء سيكون مفتوحًا أمام طائرات الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك: "نحن نراقب هذه التطورات.. إذا حدث ذلك فسيكون تطورًا له أهمية حاسمة وموضع ترحيب بالغ… لقد أوضحنا القدر الهائل من الحاجات على الأرض".

وفي وقت سابق هذا الشهر قال التحالف إنه سيسمح بدخول شحنات المساعدات إلى ميناء عدن الذي تسيطر عليه الحكومة، لكن حوالي 80% من واردات اليمن الغذائية تصل عبر ميناء الحديدة.

وقالت الأمم المتحدة إن حوالي 7 ملايين شخص في اليمن على شفا مجاعة وإن حوالي 900 ألف شخص أصيبوا بمرض الكوليرا.

وقالت منظمات إغاثة إن هناك حاجة أيضا إلى السماح بدخول شحنات تجارية من الأغذية والوقود إلى اليمن.

وقال باولو سيرنوتشي المسؤول عن اليمن بلجنة الإنقاذ الدولية في بيان إن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تلبي حاجات اليمنيين الذين يعانون ظلما وطأة هذه الحرب.

وقال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، وهو منسق سابق للعمليات الإنسانية بالأمم المتحدة، في تدوينة على تويتر: "نحتاج إلى أن تكون كل الموانئ مفتوحة والسماح بوصول شحنات تجارية من الأغذية والإمدادات إلى الكثير من السكان المدنيين. المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكنها تفادي الجوع".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، إنها قامت بإجلاء خمسة من موظفيها يحتاجون مساعدة طبية عاجلة، من صنعاء.

ويستهدف التحالف الذي تقوده السعودية الحوثيين منذ أن سيطروا في 2015 على أجزاء من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وهو ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار.