رواندا تعرض استضافة 30 ألف لاجئ أفريقي بيعوا "كعبيد" في ليبيا

عرضت الحكومة الرواندية استضافة ما يصل إلى 30 ألف مهاجر أفريقي، تحتجزهم جماعات مسلحة كعبيد في ليبيا.

ويأتي إعلان رواندا اليوم الخميس، بعد أيام من بث شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية لقطات مصورة لبيع مهاجرين أفارقة كعبيد في مزاد في ليبيا بمبالغ زهيدة تصل إلى 400 دولار أمريكي.

وقالت وزيرة الخارجية لويز موشيكيوابو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "نظرا لما تمليه الفلسفة السياسية في رواندا وتاريخنا الخاص، لا يمكننا أن نلتزم الصمت عندما يتعرض الإنسان لسوء المعاملة والبيع في مزاد مثل الماشية".

وأضافت الوزيرة : "بابنا مفتوح على مصراعيه. رواندا دولة صغيرة في المساحة، ولكننا سنجد مكانا".

ويبلغ عدد سكان الدولة الواقعة في شرق إفريقيا 12 مليون نسمة.

كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد عرب عن "ذعره" من التقرير المصور لشبكة "سي إن إن".

وأعلن الاتحاد الأفريقي يوم الثلاثاء أنه بدأ تحقيقا بشأن "أسواق العبيد" الليبية، وأنه يحاول الوصول إلى مراكز الاحتجاز غير القانونية التي يتم فيها احتجاز المهاجرين، وبيعهم في المزاد لأعلى سعر.

وناشد الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء الخمس وخمسين لتقديم الدعم اللوجيستي للمساعدة في إجلاء المهاجرين المحتجزين في ليبيا، وإعادتهم إلى بلادهم.

يذكر أن الكاميرون أجلت في وقت سابق هذا الأسبوع 250 من رعاياها من ليبيا.