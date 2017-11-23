رايتس ووتش تطالب مصر والإمارات بالكشف عن مكان معتقل مفقود

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مصر والإمارات بالكشف فورا عن مكان معتقل مصري اختفى بعد قضائه عقوبة بالسجن 3 سنوات في الإمارات.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن السلطات الإماراتية بدلا من أن تقوم بالإفراج الفوري عن المواطن المصري مصعب عبد العزيز في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد قضاء محكوميته فإنها أبلغت عائلته أنهم يرتبون لترحيله إلى مصر.

ومصعب هو نجل أحمد عبد العزيز، وهو مستشار إعلامي سابق للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وقالت المنظمة في بيان لها (الثلاثاء) إن مسؤولي السجن في الإمارات أبلغوا عائلة عبد العزيز أنهم رحّلوه إلى مصر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما لم ترد الحكومة المصرية على استفسارات العائلة بشأن مكان عبد العزيز.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "اختفاء مصعب عبد العزيز هو فصل آخر من انعدام العدالة في قضيته، من اعتقاله إلى إطلاق سراحه المزعوم مرورا بفترة احتجازه. شابت الانتهاكات، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة بالتعذيب، كل خطوة في رحلته".

وكان عبد العزيز (29 عاما) قد اعتقل على أيد السلطات الإماراتية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014 في أبو ظبي، مكان إقامته منذ عام 1996 وعمله ضمن شركة لتطوير تطبيقات للهاتف المحمول، حيث اتهمته السلطات هناك بالتورط مع حزب "الإصلاح" المحظور وتنظيمه الأم، جماعة "الإخوان المسلمون".

وفي 27 يونيو/حزيران 2016، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات والإبعاد حال الإفراج عنه.

وقال عبد العزيز في رسالة مسجلة قبل محاكمته إنه تعرض لتعذيب "وحشي" على يد السلطات الإماراتية، ولم يكن له أي اهتمام أو مشاركة في السياسة. وعزا اعتقاله إلى عمل والده مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن ترحيل عبد العزيز إلى مصر ينتهك مبدأ القانون الدولي الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، أي عدم ترحيل الشخص إلى بلد يحتمل أن يواجه فيه التعذيب أو الاضطهاد.

ومنذ أن عُزل مرسي في انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013، اعتقلت السلطات المصرية عشرات آلاف المعارضين السياسيين. وتزايدت حالات الاختفاء القسري بعد تعيين وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار في آذار/مارس 2015، مستهدفةً في الغالب أنصار الإخوان المسلمين.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أصدرت هيومن رايتس ووتش وثّق استخدام التعذيب المنهجي في المعتقلات السرية من قبل الأمن الوطني، ما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.

, قالت ويتسن: "لا يحق لأي حكومة إخفاء أي شخص. على مصر والإمارات الكشف فورا عن مكان عبد العزيز. على من يحتجزه السماح له بالعودة إلى أسرته بأمان".