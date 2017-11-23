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سياسة

دول الحصار تدرج اتحاد علماء المسلمين على قوائم الإرهاب

الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
23/11/2017

أدرجت دول حصار قطر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمجلس الإسلامي العالمي و11 فردا على قوائمها الخاصة بـ"الإرهاب".

وقالت دول الحصار الأربع السعودية ومصر والإمارات والبحرين (الخميس) في بيان إن "الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاءً لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة".

ويضم الاتحاد العالمي مئات العلماء من دول إسلامية عدة، ويقوده الشيخ يوسف القرضاوي، ومن أبرز أعضائه الداعية السعودي سلمان العودة، المعتقل لدى السلطات السعودية منذ شهر سبتمبر/أيلول، وراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية.

وأضاف بيان دول الحصار أن الأفراد المدرجين على القائمة "نفذوا عمليات إرهابية مختلفة" لكنه لم يشر إلى أي عمليات إرهابية نفذها المدرجون على القائمة.

ومن بين الأفراد الذين أدرجتهم سلطات دول الحصار على القائمة، محمود عزت إبراهيم، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعمال المرشد حاليا، وجمال حشمت، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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