تحذيرات من انهيار وشيك للقطاع الصحي في صنعاء (فيديو)

يرقد المرضى في غرفة الطوارئ بمستشفى الثورة‭‭ ‬‬في صنعاء على محفات في جوانب وممرات الغرفة المكتظة وهم ينتظرون العلاج.

وقال الدكتور عبد اللطيف أبو طالب مدير المستشفى إن الوضع في مستشفى الثورة، أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في العاصمة اليمنية، صعب للغاية.

وأضاف أن القطاع الصحي أوشك على الانهيار في كل مكان والدليل على ذلك معظم مستشفيات الأمانة ( العاصمة) أو أغلبها أو مستشفيات الجمهورية اليمنية قد أغلقت أو بعضها أوشك على الإغلاق بما فيها مستشفيات كبيرة جداً.

وتابع: "لا أريد أن أتكلم باسم فلان ولكن أنتم تعلمون ذلك.. لا يزال هيئة مستشفى الثورة صامدة جداً بفعل السياسة التي نتخذها.. سياسة التقشف".

وأوضح أن الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى أصبحت نادرة بسبب الحصار البري والجوي والبحري الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية.

ودخل الحصار الشامل حيز التنفيذ منذ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إثر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن صوب العاصمة السعودية.

وقال التحالف إنه يتعين عليه وقف تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في الحرب الجارية باليمن، بينما تنفي إيران تزويدها الحوثيين بالأسلحة.

وقطع التحالف طرق الإمداد الرئيسية التي تستخدمها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدات اللازمة للسكان الذين يعانون في اليمن.

ويجد المستشفى صعوبة في علاج المرضى الذين تكتظ بهم ممراته.

وقال أبو طالب "يموت المئات في الجمهورية اليمنية وأيضاً في مستشفى الثورة بسبب عدم وجود بعض الأدوية والمستلزمات الطبية".

وتابع "هناك أيضًا أمراض مستعصية تحتاج إلى السفر إلى الخارج فتموت في المستشفى لعدم القدرة على السفر.. نقدم لها المستحيل لكن تظل خدماتنا محدودة… لا نستطيع القيام بهذا العمل الكبير".

وأوضح أن مستشفى الثورة على وشك على الانغلاق مثل غيره من مستشفيات صنعاء.

وتعاني في ظل هذا الوضع الصعب، حالات بينها الرضع في وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة ومرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى علاج بالغسيل الكلوي لإنقاذهم من الموت.

وقال ابن مريض مصاب بالفشل الكلوي إنهم اضطروا لشراء المحاقن لتلقي العلاج، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المرضى الفقراء.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين (20 نوفمبر/تشرين الثاني) أن العاصمة صنعاء والبيضاء انضمتا إلى قائمة المدن اليمنية بلا مياه نظيفة بسبب الحصار الذي قطع إمدادات الوقود اللازمة لضخها.

وقالت اللجنة الدولية إن نحو مليون يمنين و200 ألف يمني لا تصلهم الآن المياه النظيفة في المدن المزدحمة.