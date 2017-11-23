الناتو يقدم ضمانات لتركيا بعدم تكرار حادث مناورات النرويج

قدّم حلف شمال الأطلسي "الناتو" ضمانات لتركيا بعدم تكرار حادثة مناورات الحلف في النرويج التي شهدت الإساءة إلى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك والرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إنه قدّم ضمانات بخصوص عدم حدوث أمر مماثل وأشار إلى أن المسؤولين العسكريين للناتو يحققون في تفاصيل الحادثة.

وأضاف "أنا أتحقق من الإجراءات من أجل عدم تكرار هكذا أمر، كما أني اتصلت بالرئيس أردوغان، واعتذرت عن الاستياء الذي خلفته الحادثة".

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه اعتذر أيضًا لرئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار ووزير شؤون الاتحاد الأوربي عمر جليك.

وقال الأمين العام للناتو إن تركيا تعد حليفًا هامًا للناتو، موضحًا "تركيا تقدم مساهمات متنوعة للحلف في الحدود مع العراق وسوريا وفي مكافحة الإرهاب، كما أنها حليف هام في أنشطتنا بالبحر الأسود على الحدود مع روسيا، لذلك نُثمّن بشكل كبير إسهاماتها للحلف، ومن أجل هذا علينا أن نكون واثقين بعدم تكرار مثل هذه الحادثة".

وسحبت تركيا قواتها من مناورات لحلف الناتو في النرويج عقب قيام أحد أفراد الطاقم الفني التابع للمركز العسكري المشترك بالنرويج، المشرف على تصميم نماذج المحاكاة للسيرة الذاتية لقادة العدو، بوضع تمثال لأتاتورك ضمن السيرة الذاتية لأحد قادة الأعداء المفترضين.

وفي حادثة أخرى، فتح أحد الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش النرويجي، أثناء دروس في المحاكاة، حسابًا في برنامج محادثة إلكتروني باسم "رجب طيب أردوغان" لاستخدامه في التدريب على "إقامة علاقات مع قادة دول عدوة".