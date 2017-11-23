اغتيال مسؤول بارز في "الخوذ البيضاء" بإدلب

اغتيل مسؤول بارز في الدفاع المدني السوري المعروف باسم "الخوذ البيضاء"، بعد تعرضه لطلق ناري من قبل مجهولين في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وأفاد مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى حاج يوسف، أن مجهولين اغتالوا مدير التدريب في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) وائل العمر، مشيراً إلى أن العمر قتل برصاصتين إحداهما في الرأس والثانية في القلب، حيث وجدت جثته على بعد كيلو متر واحد من سيارته شمالي إدلب.

وأشار حاج يوسف الى أن العمر كان محبوبًا وحريصاً جدا على أن يضع خبرته في عمليات الانقاذ في متناول الجميع، من خلال دورات التدريب التي يقدمها ويشرف عليها.

وكان 7 من عناصر الدفاع المدني قتلوا في إدلب في أغسطس/آب الماضي، في هجوم على مركزهم، حيث تم القبض على عدد من الأفراد الذين قاموا بعملية الاغتيال وما يزال البحث جار عن البقية.

يشار إلى أن فرق الدفاع المدني، والتي وصل عدد المنضمين لها اليوم إلى ما يقرب من 3 آلاف شخص إجمالًا، بدأت بالظهور مع بدء استهداف النظام للأحياء المدنية بشكل مكثف مطلع عام 2012.

وقد انتظمت تلك الفرق ضمن هيئة موحدة في مارس/آذار عام 2013، والتي يعمل تحت رايتها حاليا 104 مراكز موزعة على 8 محافظات سورية يتم التنسيق بينها بشكل مباشر.