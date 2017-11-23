أردوغان أول رئيس تركي يزور اليونان منذ 65 عاما

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم القيام بزيارة إلى اليونان خلال الأيام المقبلة، ستكون الأولى من نوعها لرئيس تركي منذ 65 عاما.

وقال هاكان جاويش أوغلو، نائب رئيس الوزراء التركي، الخميس: "هناك ثلاثة مشاريع ملموسة بين البلدين، الأول يشمل نقل البضائع والركاب من إزمير التركية إلى سلانيك اليونانية بواسطة العبارات، والثاني يتمثل بإنشاء خط سريع للقطار بين إسطنبول وسلانيك، والثالث إنشاء جسر على معبري كيبي ـ إبسالا (الطرف التركي)".

وأكد جاويش أوغلو أن الزيارة من شأنها أن ترفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أفضل.

وأضاف: "بالرغم من أن تركيا واليونان جارتان، فإن هناك مجالات اقتصادية وسياحية كثيرة لم يستفد منها البلدان. ويحظى اللقاء والتعاون الثنائيان بأهمية كبرى من أجل تطوير المجالات المذكورة".

وتابع: "لا يمكننا تغيير حقيقة كون تركيا واليونان دولتين جارتين".

وأكد جاويش أوغلو على الحاجة إلى تعاون ثنائي، من شأنه توفير الفرص والإمكانات اللازمة لتعزيز علاقات الدولتين، ورفع مستوى المعيشة فيهما، وتحقيق الرفاه لشعبيهما في إطار القانون وعلاقات الجوار.

واختتم بالقول: "أعتقد أن هذه الزيارة ستكون مهمة للغاية".

كما أعلن جاويش أوغلو عقد اجتماع التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين في سلانيك خلال فبراير/شباط المقبل.