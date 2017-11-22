البث الحي
سياسة

منظمة التجارة العالمية تعتزم نظر النزاع بين قطر ودول الحصار

منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
22/11/2017

أعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء اعتزامها نظر النزاع القائم حول المقاطعة التي تفرضها دول الحصار على قطر.

وقال مسؤول تجاري إن المنظمة ومقرها جنيف ستركز على شكوى قطر ضد القيود التجارية التي فرضتها السعودية والإمارات العربية المتحدة عليها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع قطر وفرضت عليها حصارا بحريا وبريا وجويا في يونيو/حزيران الماضي بدعوى دعم قطر "للإرهاب" وهو ما نفته الدوحة.

وحاولت الإمارات وقف نظر منظمة التجارة العالمية لشكوى قطر على أساس أن الخطوات المتخذة ضد قطر قانونية في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية لأنها تتعلق باعتبارات الأمن القومي لها.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)