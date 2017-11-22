منظمة التجارة العالمية تعتزم نظر النزاع بين قطر ودول الحصار

أعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء اعتزامها نظر النزاع القائم حول المقاطعة التي تفرضها دول الحصار على قطر.

وقال مسؤول تجاري إن المنظمة ومقرها جنيف ستركز على شكوى قطر ضد القيود التجارية التي فرضتها السعودية والإمارات العربية المتحدة عليها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع قطر وفرضت عليها حصارا بحريا وبريا وجويا في يونيو/حزيران الماضي بدعوى دعم قطر "للإرهاب" وهو ما نفته الدوحة.

وحاولت الإمارات وقف نظر منظمة التجارة العالمية لشكوى قطر على أساس أن الخطوات المتخذة ضد قطر قانونية في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية لأنها تتعلق باعتبارات الأمن القومي لها.