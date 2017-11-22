مصر: حبس 29 شخصا لاتهامهم بالتخابر مع تركيا

أمر النائب العام المصري نبيل صادق، بحبس 29 شخصا لمدة 15 يوما احتياطيا لاتهامهم مع آخرين "بالتخابر مع تركيا".

كما وجهت النيابة للمتهمين أيضا تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة بغير ترخيص".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن جهاز المخابرات العامة قام بتحريات عما سمته "اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها".

وأضافت الوكالة أن "المتآمرين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع". أما المحور الثاني وفقا للوكالة فتمثل في "محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة". كما اتهمت التحريات أجهزة الاستخبارات التركية بتجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.

وقالت النيابة العامة إنها ستواصل تحقيقاتها في القضية وإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع.