البث الحي
سياسة|مصر

مصر: حبس 29 شخصا لاتهامهم بالتخابر مع تركيا

النائب العام المصري نبيل صادق مع السيسي
النائب العام المصري نبيل صادق مع السيسي
22/11/2017

أمر النائب العام المصري نبيل صادق، بحبس 29 شخصا لمدة 15 يوما احتياطيا لاتهامهم مع آخرين "بالتخابر مع تركيا".

كما وجهت النيابة للمتهمين أيضا تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة بغير ترخيص".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن جهاز المخابرات العامة قام بتحريات عما سمته "اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها".

وأضافت الوكالة أن "المتآمرين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع". أما المحور الثاني وفقا للوكالة فتمثل في "محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة". كما اتهمت التحريات أجهزة الاستخبارات التركية بتجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.

وقالت النيابة العامة إنها ستواصل تحقيقاتها في القضية وإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط
المزيد من سياسة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)