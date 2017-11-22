مسؤول بالخارجية الأمريكية: نرحب بعودة الحريري إلى لبنان

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ترحيب بلاده بعودة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى بلاده.

وقال المسؤول إن واشنطن تشعر بالتفاؤل بعد المحادثات التي أجراها الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون وكذلك من بيان الحريري الذي يؤكد فيهه التزامه باستقرار لبنان.

وقال الحريري عقب اللقاء إنه عرض استقالته على الرئيس عون وأن الرئيس طلب منه التريث وأنه، أي الحريري "أبدى تجاوبا" لطلب الرئيس.

وأعلن الحريري بشكل مفاجئ استقالته في الرابع من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري من خلال خطاب تلفزيوني من العاصمة السعودية الرياض.