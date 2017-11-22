البث الحي
سياسة

مسؤول أممي: إدانة ملاديتش رسالة تحذير إلى الأسد وزعماء آخرين

المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين
22/11/2017

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد إن إدانة القائد السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش تعتبر تحذيرا إلى زعماء آخرين مثل الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الأمير زيد بن رعد، الذي عمل للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة في عقد التسعينيات، أنه انتظر طويلا حتى صدور حكم السجن مدى الحياة على ملاديتش.

وأضاف قائلا "ملاديتش مثال للشر ومحاكمة ملاديتش مثال للعدالة الدولية". وقال الأمير زيد إن قضية ملاديتش تظهر أن العدالة ستلاحق زعماء آخرين سحقوا حقوق الإنسان.

وأضاف "مرور الوقت لا يعني أي حماية. في نهاية المطاف آمل بأن كل أولئك الذين دبروا هذه الفظائع المروعة في أرجاء العالم، سيتم محاسبتهم أمام القضاء وسيحصل ضحايا تلك الجرائم على العدالة". وسئل عما إذا كان ذلك سيشمل بشار الأسد فقال "نعم".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة حكما بالسجن مدى الحياة على ملاديتش بعد إدانته في عشرة من 11 اتهاما موجها له منها قتل ثمانية آلاف رجل وصبي مسلمين في سربرنيتشا وحصار العاصمة البوسنية سراييفو حيث قتل أكثر من 11 ألف مدني في قصف وبنيران قناصة على مدى 43 شهرا.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)