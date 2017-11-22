مسؤول أممي: إدانة ملاديتش رسالة تحذير إلى الأسد وزعماء آخرين

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد إن إدانة القائد السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش تعتبر تحذيرا إلى زعماء آخرين مثل الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الأمير زيد بن رعد، الذي عمل للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة في عقد التسعينيات، أنه انتظر طويلا حتى صدور حكم السجن مدى الحياة على ملاديتش.

وأضاف قائلا "ملاديتش مثال للشر ومحاكمة ملاديتش مثال للعدالة الدولية". وقال الأمير زيد إن قضية ملاديتش تظهر أن العدالة ستلاحق زعماء آخرين سحقوا حقوق الإنسان.

وأضاف "مرور الوقت لا يعني أي حماية. في نهاية المطاف آمل بأن كل أولئك الذين دبروا هذه الفظائع المروعة في أرجاء العالم، سيتم محاسبتهم أمام القضاء وسيحصل ضحايا تلك الجرائم على العدالة". وسئل عما إذا كان ذلك سيشمل بشار الأسد فقال "نعم".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة حكما بالسجن مدى الحياة على ملاديتش بعد إدانته في عشرة من 11 اتهاما موجها له منها قتل ثمانية آلاف رجل وصبي مسلمين في سربرنيتشا وحصار العاصمة البوسنية سراييفو حيث قتل أكثر من 11 ألف مدني في قصف وبنيران قناصة على مدى 43 شهرا.