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سياسة

محاكمة موظف سويسري لتسببه في وفاة جنين لاجئة سورية

محطة القطار التي شهدت الحادث
محطة القطار التي شهدت الحادث
22/11/2017

بدأت في برن محاكمة موظف بالحدود السويسرية بناء على اتهامات بتجاهله الحاجة الطبية لامرأة سورية حامل مما أدى إلى ولادة الجنين ميتا.

وكانت السيدة السورية حاملا في شهرها الثامن في يوليو / تموز 2014 عندما تم تكليف الموظف بإعادتها هي وأسرتها إلى إيطاليا.

وقالت هيئة الادعاء أن الموظف لم يطلب المساعدة الطبية لأنه لم يرد تأخير نقلها بالقطار من نقطة حدود سويسرية إلى بلدة إيطالية قريبة.

وقامت السلطات في سويسرا باحتجاز السيدة وزوجها وأطفالها وشقيقتها لدى محاولتهم العبور من إيطاليا إلى فرنسا بالقطار.

وقالت السيدة للمحكمة إنها كانت حاملا، وإنه نظرا لأنها كانت تنزف، فلابد أن الدم الخارج من رحمها كان واضحا لموظفي الحدود المناوبين.

وقال زوجها إنه أبلغ الموظفين بالحالة الطارئة  ثلاث أو أربع مرات باللغة الإنجليزية ولكن دون جدوى. كما حاولت شقيقة زوجته، التي بالكاد تستطيع التحدث بالإنجليزية، تنبيه خفر الحدود بالقول "مولود… مولود".

وأضاف الزوج "هذا يُفهم بأي لغة".

وإذا أدين الموظف بتهمة الإصابة البدنية فقد يعاقب بالسجن ثلاث  سنوات كعقوبة قصوى، وإذا أدين بتهمة القتل العمد فقد يعاقب بعقوبة سجن قد تصل إلى عشرين عاما .

المصدر : الألمانية
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