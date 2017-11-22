صندوق قطر للتنمية يعلن عن التوسع في مبادرة "قطر تصنع الرؤية"

أعلن صندوق قطر للتنمية اعتزامه التوسع في مبادرته "قطر تصنع الرؤية"، الجاري تنفيذها في الهند وبنغلاديش، لتشمل أطفال الروهينغيا في جنوب شرق بنغلاديش.

وأوضح خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن مبادرة" قطر تصنع الرؤية"، تهدف إلى التعرف على الطلاب الذين قد يضطرون لترك الدراسة نتيجة لضعف الإبصار الشديد، حيث تتكفل المبادرة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لتحسين الأوضاع الصحية لهؤلاء الأطفال.

بدوره قال مسفر حمد الشهواني مدير إدارة المشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية إنه "في مدة لا تزيد عن السنة والنصف، تم القيام بفحوصات عيون لمليونين و400 ألف طفل مما ينعكس إيجابا على تعزيز فرص الحصول على تعليم ومستقبل أفضل".

وتضمنت مبادرة" قطر تصنع الرؤية" إجراء هذه الفحوصات لتحديد الأطفال الذين يعانون من مشكلات في الإبصار، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 27 ألف دورة لتدريب الأطباء والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية على اكتشاف الأشخاص الذين يعانون من ضعف الإبصار في المجتمعات المحلية.

وتم تنفيذ المبادرة من خلال 19 مستشفى محليا، بواقع 11 مستشفى في الهند و8 في بنغلاديش.

وأكد صندوق قطر أنه من خلال هذه المبادرة سيتم إجراء فحوصات نظر على أطفال لاجئي الروهينغيا في جنوب شرق بنغلاديش وتزويدهم بالنظارات الطبية وإحالة الحالات التي تعاني من مشكلات معقدة للجراحة.