شاهد: مؤيدو سعد الحريري يحتفلون بعودته إلى بيروت

احتفل مؤيدو سعد الحريري بعودته إلى بيروت، مساء الثلاثاء، قادما من مصر حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان الحريري قد أعلن استقالة غامضة من منصب رئيس الوزراء في بث تلفزيوني من السعودية وأعادت استقالة الحريري المفاجئة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني البلاد إلى واجهة التنافس الإقليمي بين السعودية وإيران الداعمة لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية القوية التي تشكل جزءا من الحكومة.

وتوجه الحريري مباشرة من مطار بيروت لقراءة الفاتحة عند ضريح والده رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005، وردا على سؤال بشأن رسالته إلى اللبنانيين الذين اتحدوا إلى حد بعيد للمطالبة بعودته قال الحريري "شكرا".

وتجمع أنصار مؤيدون خارج مقر إقامته في وسط بيروت في حين توجه آخرون في الشوارع يلوحون بأعلام حركة المستقبل.

وكان الحريري قد عاد إلى بيروت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وقد تسببت استقالته المفاجئة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني في أزمة سياسة في لبنان.

ووصل الحريري لحضور احتفالات عيد الاستقلال وحضور العرض العسكري الذي يحضره أيضا الرئيس ميشال عون ونبيه بري رئيس مجلس النواب في وسط بيروت.

ودعا عون في كلمة ألقاها عشية يوم الاستقلال الدول العربية إلى التعامل مع لبنان بحكمة وتعقل وإلا فإنها ستدفعه "باتجاه النار".

وجاء تحذير عون في أعقاب اجتماع لجامعة الدول العربية يوم الأحد ندد بيانه الختامي بحزب الله بسبب "دعم الإرهاب" وأشار إلى أنه جزء من الحكومة.