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شاهد: لقطات من داخل مسجد بعد تفجير انتحاري أودى بحياة عشرات المصلين

22/11/2017

فجر انتحاري مراهق نفسه فيما تجمع المصلون لصلاة الفجر في مسجد بشمال شرق نيجيريا، الثلاثاء، فقتل 50 شخصا على الأقل، في أحد أكثر الهجمات دموية في المنطقة خلال سنوات.

وأظهرت لقطات من داخل المسجد دماء وحطاما على الأرض، وأشخاصا في الخارج تجمعوا حول جثامين الضحايا.

وقال المتحدث باسم الشرطة عثمان أبو بكر، إنهم مازالوا يحاولون تحديد عدد المصابين لأنهم في عدة مستشفيات.

ومع أن أحدا لم يتبن الهجوم في بلدة موبي في ولاية أدماوا، إلا أن الشبهات تحوم حول بوكو حرام.

وتتخذ تلك الجماعة الإسلامية المتطرفة من ولاية بورنو مقرا لها وتُتهم بشن عشرات الهجمات المماثلة على مدار سنوات.

ويزداد استخدام بوكو حرام للمراهقين أو الشابات كمفجرين انتحاريين، بعد أن قامت بخطف الكثير منهم.

ولم يصدر أي تعليق بعد عن حكومة نيجيريا ولا الجيش بشأن الهجوم.

وبالرغم من أن الجيش النيجيري طرد بوكو حرام خلال الأشهر الأخيرة من معقلها بالغابات، فقد ثبت أن مزاعم الرئيس محمد بخاري العام الماضي بأن الجماعة المتطرفة "تم سحقها" سابقة لأوانها.

وألقي باللوم على بوكو حرام في مقتل أكثر من 20 ألف شخص خلال تمردها المستمر منذ نحو 10 سنوات، والذي امتد إلى دول مجاورة وتسبب أيضًا في نزوح ملايين الأشخاص، ما أسفر عن وقوع أزمة إنسانية ضخمة.

المصدر : أسوشيتد برس
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