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سياسة

شاهد: الحريري يعلن الاستجابة لطلب عون بشأن التريث في الاستقالة

22/11/2017

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أنه عرض استقالته على الرئيس ميشال عون اليوم الأربعاء وأن الرئيس طلب منه التريث وأنه (الحريري) "أبدى تجاوبا" لطلب الرئيس.

وقال في كلمة للصحفيين "عرضت استقالتي على فخامة الرئيس وتمنى علي التريث في تقدميها من أجل إفساح المجال لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية فأبديت التجاوب".

وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا "مدخلا جديا لحوار مسؤول يعالج المسائل الخلافية وانعكاساتها على علاقات لبنان مع الأشقاء العرب والنأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية وكل ما يسيء للاستقرار الداخلي والعلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب".

وأضاف أنه يتطلع إلى "شراكة حقيقية من كل القوى السياسية لتقديم مصلحة لبنان العليا على أي مصالح أخرى".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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